先天聽障兒說話如常人　考大學母親老師功勞大

有特殊教育需要（SEN）的學生，需加倍努力才能克服學習障礙，天生有深度聽障的朱天諾，自小雙耳就需佩戴人工耳蝸及助聽器，母親為加強他的說話能力，在他幼兒時已進行「地獄式訓練」，每天要他背出一堆生活指令，並努力糾正其發音，終訓練出他如常人一般的口語能力。天諾即將面對文憑試放榜，他期望可最多考獲25分，入讀心儀的中文大學工商管理學科。



天諾的聽力就如聽到一隻蚊子飛過，聲音接收程度薄弱，戴上助聽器只是靠其震動，令他知道有人在說話，需靠人工耳蝸聆聽及讀唇。他是家中獨子，朱媽媽在兒子出生前從沒接觸過聾人，為照顧聾兒，她不惜放棄小學教師的工作，但從中學到訓練聾人的方法，她坦言：「係佢教識我好多嘢。」



天諾小時候，朱媽媽就於家中貼滿詞語，當兒子在街上看到巴士，又會叫他讀出車牌號碼，想他多讀字，又要他在洗澡前大聲背誦規矩。朱媽媽指在訓練期間會糾正其發音，着他「高音啲、低音啲」，初時兒子難以觸摸怎樣才是正確的發音，會十分忟憎，幸痛苦的經歷已成過去。



天諾就讀主流學校時，教師上課時會掛上FM機，以令他聽得清晰，而他就戴上耳機以接收FM機信號。有時落堂後教師忘了將FM機放下或帶到其他課室，天諾就要「走上走落」。他會因同學的誤解及好奇而不開心，如同學們都會對其FM機好奇，不時把玩他的FM機，又曾對FM機大叫，嚇他一跳。隨着同學對聾童認知增加，類似情況愈來愈少見。



音樂方面，天諾沒有放棄學琵琶的機會。他又喜歡打籃球，但怕弄壞耳機，通常會摘下耳機打波，但就會妨礙他和隊友溝通，他坦言，有時都希望自己是健聽人士，但說：「聽障已成事實，開心又一日、唔開心又一日。」下月10日便放榜，他應考7科，預計在中文、英文、數學及經濟科可考獲5級成績。