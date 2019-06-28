屯馬線車費或現「短貴長平」怪現象

沙中線屯馬線除了通車日期備受關注外，沿線各站車費水平亦是大眾的焦點。關注團體早前表示，若港鐵採用現行車費結構來釐定將來屯馬線各車程組合收費，可能會重蹈「九龍南線」覆轍，出現短途車費貴過長途車費。消息人士承認，留意到屯馬線開通後可能出現「短貴長平」的問題，正研究解決方法。



港鐵票價結構關注組早前去信立法會交通事務委員會，要求檢視屯馬線通車後的港鐵車費結構。信件指港鐵重鐵網絡有三種車費計算方式，早年「九龍南線」通車後出現短途車費貴過長途車費的情況，港鐵其後需要多次大幅調整涉事車站的車費，才能解決問題。



關注組指日後屯馬線通車後，將縮短來往新界東及九龍東的車程一點四公里，部分車站之間的距離亦大為縮減，例如現時乘客由鑽石山經觀塘線到達何文田，共有八站，成人八達通車費為八元五角；但屯馬線通車後，乘客經新線由鑽石山到何文田只需四站，假如因為票價結構維持不變而令該程車費繼續收取八元五角，將與現時乘客由鑽石山經觀塘線及荃灣線到尖東的車費相同，但後者車程多達九站，出現「短貴長平」的情況。



消息人士承認，若以現時票價結構釐定屯馬線車費，的確可能會出現「短貴長平」，港鐵正研究不同辦法解決，暫未有定案。港鐵回覆指釐定個別車程的票價時，車站距離是其中一個主要考慮因素，但亦會考慮市場情況，以現時港鐵車費結構而言，一般距離較遠車程的車費，會較距離較短的車費為高，又指屯馬線票價將與現時港鐵線的票價結構相若，稍後會公布詳細票價。