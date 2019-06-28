東方日報A1：政府得過且過　執漏加固算數

沙中線紅磡站擴建月台工程千瘡百孔，車站結構安全成疑。消息指政府本月初已收到該車站結構評估報告初稿，傾向不拆卸月台及連續牆重建，但會加固結構，例如於有蜂窩狀石屎位置重鋪石屎，並視乎情況加強月台層板與連續牆個別接駁位的支撐或更換螺絲帽等。立法會議員估計加固需時六至九個月。關注團體敦促政府及港鐵尋求獨立第三方專家審視報告，擔心車站結構嚴重不穩而政府只盲目加固，最終令乘客淪「沙中人」。



消息人士表示，港鐵於本月首個星期已向政府提交沙中線紅磡站擴建月台的全面評估報告初稿，及後政府與港鐵多次開會討論該報告內容，預計於下月十五日前提交最終版本報告。



根據路政署早前公布經改良超聲波檢測鋼筋接駁結果，沙中線紅磡站兩個擴建月台接駁不達標的鋼筋，佔已檢測鋼筋約一成六。消息人士表示，該站東西走廊月台層板及南北走廊月台層板的鋼筋接駁不合格率，將分開獨立計算，而且會應用統計學方程式推算，故最終不合格率有機會大於路政署公布的檢測結果。



雖然有部分鋼筋接駁不達標，但政府及港鐵傾向不拆卸月台及連續牆重建，而會採取加固措施。例如該站東西走廊月台層板底部部分位置曾被發現有蜂窩狀石屎，該處或需打碎蜂窩狀石屎重鋪。至於接駁不良位置，則需視乎該些位置是否「受力位」、石屎厚度和鋼筋深度等情況，或需在月台層板外部加支撐點，又或在月台層板內部加鋼筋甚至更換螺絲帽。消息人士強調，該站結構加固方案需由政府「拍板」才能敲定。



資深土木工程師倪學仁表示，現時鋼筋接駁出現問題的位置集中於車站月台與連續牆接駁位，由於該處有路軌供列車駛過，難以估計尚有多少空間供港鐵進行加固。但他指，若將結構的受力點轉移至其他空間較多的位置，便較易進行加固，例如在原本大跨度的結構內增加柱或牆的數量，增加承托；或者加厚連續牆亦可。他認為需待港鐵的加固方案出爐，才能評估是否合適。



立法會議員田北辰表示，若將路政署公布未能完成檢測的鋼筋計算在內，紅磡站鋼筋接駁的不合格率大約兩成。他認為政府會於該站進行加固工程，而非拆卸重建，估計可能需時六至九個月才完成。他預料沙中線屯馬線會於明年底全線通車，將要求港鐵加快沙中線過海段工程進度，早日開通。



「廿三萬監察」發言人王國興認為，公眾對紅磡站結構安全存疑，政府及港鐵應尋求獨立第三方專家意見，決定如何處理紅磡站，「獨立專家唔會為政府遮醜，亦唔會畀港鐵蒙混過關，佢如果話唔安全要拆卸重建，一定唔可以加固就算數，否則將來車站倒塌，乘客就變『沙中人』。」



港鐵回應時證實，正與政府討論沙中線紅磡站擴建月台的評估報告草擬本，以敲定報告內容。最終報告將於下月中提交調查委員會。



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