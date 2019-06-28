你要知：凍水更止渴唔正確？　想解渴要留意呢樣嘢

炎炎夏日不少人都會喝凍飲解渴，有人更認為愈凍愈解渴，但原來事實並非這樣簡單，如果選擇不合適的飲品，分分鐘愈飲愈渴。平日常飲的奶茶、咖啡、汽水等，口渴時更加少飲為妙。



愈凍未必愈解渴



不少人感覺喝凍水很「涼快」，因此認為凍水會更解渴。不過註冊營養師陳穎琪就指出，由於人體體內有平衡機制，無論喝甚麼溫度的水，身體都會調節到人體的溫度。因此，不論喝凍水、暖水還是熱水，依然可以補充身體水分，達到解渴效果。涼快消暑只是主觀感覺，與解渴與否並無明顯關係。



含糖飲料不一定更難解渴



陳認為市面上有很多果汁，都會額外添加很多糖分，包括鮮榨果汁，一杯250毫升橙汁，都用了2個橙榨成，長期飲用果汁，都有機會令果糖攝取增加。所以有人就會感覺喝含糖飲料後很「涸喉」。不過她補充，「涸喉」未必導致口渴，但如果飲品糖分很高，令身體血糖上升，導致血液中的溶質濃度增加，產生高滲透壓，令體內細胞的水分被吸出，使身體缺乏水分，就會引發口渴。



飲茶消滯好解渴？



想真正解渴，就要留意飲品中是否含咖啡因，事關大部分汽水、咖啡、茶等飲品都含有咖啡因，而咖啡因是一種利尿劑，令身體排出更多水分，導致口渴情況出現。因此飲茶並非最解渴飲品，最好的「補水」飲品是清水，因為水對於人體有很多不同功能，可以滋潤皮膚以及不同組織，亦可以平衡電解質。



如果「口淡淡」不想喝清水，有甚麼好推介？營養師就推介「奇亞籽青檸梳打水」，材料有青檸、奇亞籽、以及梳打水，首先將青檸切片，接着將一個茶匙奇亞籽倒入梳打水中攪拌，大約等10至15分鐘，奇亞籽吸收了水分就可。然後再將切片青檸放進去，因為梳打水本身無味，如果加上青檸，酸酸甜甜的感覺，再配上有氣梳打水，喝起來感覺會清新點，既解渴又美味。