Dr.東：卵巢癌未生育女性高危　定期檢查可保健康

卵巢癌是本港女性第七號癌症殺手，原來逾90%女性均曾患上卵巢水瘤，而卵巢水瘤分良性及惡性。醫生指一般良性的水瘤會自然消失，對健康影響不大，毋須做手術或服用藥物，女性即使患上也未必知曉。但醫生提醒，惡性卵巢水瘤無明顯病徵，若出現腹痛等明顯病徵時已太遲，需進行手術切除整個子宮，導致無法生育，未曾懷孕的女性更是高危一族，建議女性應定期做檢查。



婦產科醫生邱珮琪表示，良性的卵巢水瘤分功能性及出血性，功能性水瘤是女性月經周期時，排卵前的卵泡會收集液體，形成水瘤，一般僅2至3厘米大，排卵後會於1至2個月內自然消失；出血性水瘤亦如是。



90%的畸胎瘤及朱古力瘤亦屬良性水瘤，但不會自然消失，而現時未有藥物可醫治此兩種水瘤，只能使用賀爾蒙藥物幫助縮小水瘤。邱珮琪指，若良性水瘤達8厘米或以上，有迸發症如水瘤導致卵巢扭轉等，便需進行手術切除。



邱珮琪表示，惡性水瘤則成因未明，90%的惡性水瘤屬上皮性瘤，另外還有生殖細胞及間質瘤等。未懷孕、肥胖、不育、早來經及遲收經等女性，是高危一族。她稱，惡性水瘤若能及早發現，可用微創手術切除，並保留正常的卵巢組織，術後僅會減低生育功能1至2成。不過，若水瘤達第3或4期，便需要切除整個生殖器官。



邱表示，惡性的卵巢水瘤無明顯病徵，患者僅於小大二便時略感不適，並有肚脹等病徵，未必令人聯想到卵巢水瘤，直至嚴重腹痛時或已太遲。她建議女性25歲起或有性生活後，便應定期進行超聲波及柏氏抹片檢查。她又指，有健康的飲食生活、多做運動、早睡早起，少吃含高雌激素的藥物如避孕藥等，均有助預防卵巢水瘤。





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