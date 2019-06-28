網民熱話：女乘客搭車畀少$4　的哥圖公審反惹嘲

搭車「畀足錢」是常識吧，但如果只是區區之數，又是否需要公審？事緣一名的士女乘客落車時「畀少4蚊」便匆匆離去，的士司機疑「不甘損失」，將女乘客的照片上載於社交媒體以圖公審，雖然有人認同乘客「畀足錢」是理所當然，但同時指摘的士司機只為少少錢而數落對方，揶揄他「仲以為佢唔畀錢」。



事件中的士司機昨日（27日）在facebook群組「的士司機資訊網taxi」上載一張照片，照片中可以清楚看見女乘客的樣子。司機貼文稱，當時從荃灣南豐中心接載一名女乘客，到楊屋道油站。達抵目的地後，「錶頭42個幾，佢掉低38蚊走x咗去，正xx。」該名的士司機顯得非常氣憤，不只以粗言辱罵女乘客，更強調「實搵起底組起佢底」。



他的舉動明顯想博取網民支持，卻似乎不奏效，「你咁放上網，你自己都有問題」，亦有人諷刺他小事化大，「係男入嚟，你呃我唔到」、「為幾蚊喺度嘈」。亦有人認為女乘客亦有不妥之處，「無錢唔好學人搭的士」、「唔夠錢可以出聲」。司機事後看到網民的留言，亦貼文補充：「我明白每個人都有難處，但應該出聲話畀人聽，而唔係掉低走咗去」，數小時後更自行刪除貼文。



網民有話說：



Hou Pan: 唔係4蚊問題，而係態度問題。



Lawrence Chow: 無錢又坐的士？



Gazelle Tsang: 放咗上網又會幾出名呀？



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