JHC日本城買4送1　慳家攻略全面睇

家電和日用品是每個安樂窩的必需品，要買得安心又開心，有着數優惠又怎可以錯過？有連鎖家品店即日起推出優惠活動，全場貨品買4送1，讓家庭主婦可以一次過為家裏添置各種用品，同時慳到盡！



連鎖家品店JHC日本城推出「夏日大激送－全場買4送1」優惠活動，由即日至7月2日，全場電器及日用品都有優惠，東網記者在優惠首日到大埔大元邨分店，不少市民一早就到場掃貨，其中林女士「主攻」家電，選購風扇及電熱水壺，「寧願坐車過嚟買，有優惠抵好多。」而黃太亦買了不少日用品，更指平日與朋友常來家品店購物，「依家有買4送1等於平咗5分1！」



夏日炎炎，容易出汗整到濕漉漉，清潔家居和衣物唔少得好幫手，一次過買花王KAO玫瑰香洗衣液820g、花王KAO草本清新洗衣液820g、雞仔牌強力抽濕器3個裝420ml和DETTOL消毒水550ml，買四件只要$110.7，再送價值$24.8的獅王超級納米樂洗衣液-藍450g，家居即時乾淨晒！



至於電器產品都有優惠，格力時間掣鴻運扇10"、沙宣1700瓦特陶瓷強風風筒、松井多用途迷你電熱鍋連不銹鋼蒸盤1.5L和松井輕巧攪拌機（雙杯）450+350ml，買齊4件只要$876，即送價值$208的樂聲牌電熨斗。



「夏日大激送－全場買4送1」優惠活動亦同時適用於「生活提案」、「多來買」、「123…by ELLA」和網店JHCeShop（https://www.jhceshop.com ） ，不出門都可以優惠價購物，夠晒方便！