黃埔天地邀台高手開課　家居、行李井井有條

香港寸金尺土，面對居住環境愈來愈小，掌握收納的學問，可以增加居住空間。有商場邀得台灣網絡人氣收納達人到場開班親自授課，希望與全港市民分享收納術。家中整齊有序，購物後自然有位安放更多戰利品；新手父母更可以傳授子女，從小培養好習慣；而熱愛旅遊的香港人，更可變成執喼達人，釋放行李空間！



雲集多間傢俬家品名牌及室內設計公司的紅磡黃埔天地家居庭，於6月29日至7月1日開辦免費「Home間收納教室」。商場邀請了近日網上爆紅的台灣收納達人于之琳到港，她上載到網上的短片「口袋摺衣術」，點擊率高達300萬。于之琳現到港即場傳授收納技術，東網記者率先到場求教。



最愛購物的女士們，往往煩惱如何將堆積如山的衣物分類。收納教室將會展示「口袋摺衣術」，將衣櫃變得井井有條，增加儲物空間。于之琳解釋，「一般摺衣法只是對摺再對摺，而口袋摺衣術首先把衣服對摺，然後預留一個『口袋』位置，再把衣服塞進去。方法適用於不同類型的衣服。除了可以快速分類、收拾，更加不易亂。」



而挑選衣櫃與衣架都有竅妙，「掛衣服有技巧的，盡可能將拉鏈或扣子全部扣上，避免衣物受到拉扯而容易變形。而毛衣掛久了肩膀兩側總會凸起兩個尖角，只要改變掛的方式，再也不擔心肩膀線條不順。」于補充，掛衣時衣架應朝同一方向，而選擇衣櫃時可根據個人的收納喜好及衣物種類，選擇可掛衣的高身櫃，或多抽屜的衣櫃。



在小朋友出生後，父母其中一樣要學懂的，是如何存放小孩的玩具、教科書以及衣服。如果可以透過遊戲，幫助小朋友建立良好的整理收納習慣，將會為父母減免不少煩惱。「不同年紀的小朋友所用的方法亦有所不同，利用簡單圖案提示放衣物的位置。」父母示範收納過程，再讓子女學習，更可藉此增進親子感情。



香港人熱愛旅行，執行李是一大難題。「收拾旅行箱最難的就是有很多不同種類的衣物，褲子、襪子、鞋等要全部都收在一起。」而原來利用一些小道具都可以創造更多空間，細喼都可當大喼用。旅遊達人如果想知道當中竅門，就要親身到收納教室上堂了！



黃埔天地的目標客戶群以年輕家庭客為主，當中很多家庭都面對居住空間狹小的問題，他們同時又喜歡購物，收納因此變成一個熱門課題。商場希望藉着活動，啟發大家對收納和家居布置的興趣，靈活運用空間，令生活更舒適。趁暑假和小朋友一起重新整理家居，更可以製造多一些親子時間。今次活動同時與多個商戶合作，提供產品推介和折扣優惠，市民可一站式選購家具，方便進行收納。



為了讓大家活學活用，黃埔天地家居庭更於7月1日舉辦全港首個「摺衣快手挑戰賽」，參加者要在指定時間內，根據評判示範的方式，摺完指定衣物，勝出者可獲Delsey行李喼乙個，參加人數名額有限，額滿即止。