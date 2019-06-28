力數施政13宗罪批派$4000垃圾　團體指有市民到死未收錢　

現屆政府上任2年已民怨沸騰，單是修訂《逃犯條例》一事便導致社會分裂。關注學童發展權利聯席、社區前進、關注基層住屋聯席、民協、全港關注劏房平台等13個民間組織今早(28日)召開記者會，狠批現屆政府的民生政績表現令人失望，力數其13個涉及扶貧、房屋、勞工權益、長者福利的問題。



民協總幹事李庭豐表示，派發4000港元的關愛共享計劃反映政府施政「垃圾」，不但屢被揭問題多多，如調亂市民申請表格等，甚至有市民過身都未收到款項。市民即使向部門查詢，電郵及熱線均無人回應，政府如同停擺。



全港關注劏房平台認為，政府在解決基層住屋問題「講一套、做一套」，口講解決，實際只將劏房住戶視為填海的理由，而興建公屋進度一直落後，令輪候公屋時間一再延長。雖然政府推過渡性房屋作短期措施，但全港僅得600多個單位，明顯是杯水車薪，而房屋協會的分租計劃更是零成功。組織促請，港府多管齊下解決劏房問題，包括設立租務管制及住屋標準，提升基層生活水平。



從事速遞工作的蕭先生一家4口居於觀塘100呎單位，月租6000港元。他形容單位細，女兒做功課及一家人食飯均在同一地方。他指至今輪候公屋已7年，冀政府可設租金管制，或補貼一半租金，及加快公屋輪候時間。



針對扶貧問題，團體認為現屆政府在兒童及長者貧窮問題均表現「肥佬」，其中基層兒童支援一直被政府忽視。團體關學聯認為，基層學童在不同學習需要上因經濟問題無法達到教育制度要求，如參與課外活動、數碼學習等，行政長官林鄭月娥上任後，貧窮兒童問題更日益加劇。



團體關綜聯及社區前進指，長者貢獻大半生，晚年保障慘無人道，其中上調長者領取綜援的合資格年齡更引起軒然大波，現行長者福利的領取資格「又審又查」，促請盡快設立全民退保。



團體發言前，將印有各項政府政策的成績表撕掉，象徵不滿政府政策。成績上列出勞工權益、醫療福利等項目，全被評分F級，表上亦印有「令人失望」的字樣。