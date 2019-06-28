高中課程改革中英文科擬減卷數　通識科精簡範圍

教育局轄下的「學校課程檢討專責小組」經過一年半研究後，就中小學課程改革提出初步建議，並在今日(28日)起展開為期2個月公眾諮詢。



高中課程方面，小組初步建議維持4個核心科目必修安排不變，但在課程及評估設計和推行方面應予檢視，減輕全部4個核心科的課程及評估分量，釋放空間讓學生參與全方位學習活動。



具體建議包括減少中國語文及英國語文科考試卷數，以及簡化校本評核；數學科必修部分的非基礎課題改為選修，若學生只修讀基礎課題，在文憑試中最高可考獲第4級成績。



而在備受爭議的通識教育科方面，小組認為有需要釐清及精簡課程範圍。由於「獨立專題探究」(IES)被指在課時及評估方面不合比例，小組建議容許學校或學生選擇不進行IES，單憑作答筆試可在文憑試中考獲最高第4級成績。



另外，小組亦建議當局進一步推廣高中應用學習科目，推出全新的「校長推薦2.0直接錄取計劃」，成立專責委員會督導STEM(科學、技術、工程及數學)教育的長遠發展，以及提早在小學和初中階段盡早推行生涯規劃教育，加強生命教育等。