逃脫第一城？司機自行解鎖　目擊者：啪一聲搞掂

鎖車照走人？近日有私家車在沙田第一城疑因違泊被鎖車，惟司機竟硬行倒車「解鎖」。事件吸引不少網民食花生。



網民Aslie Tang在周四（27日）上傳片段至Facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」，只見在沙田第一城商場近保安室對開的私家路，有私家車的前車胎被鎖車架鎖上。



有目擊者指當時司機「行開一兩分鐘左右」，惟車輛已快速被鎖上。司機折返後，便「郁車入R波（後退），啪一聲搞掂」。他成功解鎖後將鎖棄置路旁，駕車離開。



有保安到場了解，並拍照記錄。據目擊者指，保安檢查鎖車架後，發現並無損壞，正猜測司機如何解鎖。



不少網民戲言︰「傻仔一名」、「鎖前及鎖後都有影相㗎」、「錢多時間多，可以型到幾秒…之後有排煩」、「違泊得就預咗會跌錢啦」、「解鎖都係320（元），整花架車都唔止呢個價，仲未計整爛人哋個鎖」。



根據《道路交通（私家路上泊車）規例》，任何人未經私家路擁有人或獲授權人員的同意，不得移走、損壞或以任何方式干擾安裝在車輛上的認可鎖車器具。一經定罪，可被罰款2000港元。

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