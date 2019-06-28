花柳全不服懲教命令提司法覆核　官押後裁決

現於石壁監獄服刑的甲級重犯「花柳全」何毓桓，去年入稟司法覆核，挑戰懲教署於2017年裁定他不服從署方命令的決定。法庭今(28日)開庭處理是否受理其申請，在聽取何及懲教署陳詞後，押後頒布書面裁決。



何毓桓主要投訴署方指他拒絕聽從職員要他轉房工作的指示，又指相關紀律聆訊謄本是偽造。他解釋，每次聆訊只有15分鐘至半小時，但謄本字數每次有1700字至5600字，認為當中有人加鹽加醋，謄本像「電影劇本」一樣使聆訊變得情理兼備。他揶揄懲教署職員中文水平差，無可能謄出如此多字，故質疑造假。



他又指署方要他轉房工作的決定不合理，因署方指基於安全理由，怕他襲擊他人，但是他一直單獨囚禁，而且工作只是貼信封，工具不多，根本沒必要轉房，故認為要他轉房是找機會可在期間「屈我打我」。不過法官即質疑指如要屈及打他，根本毋須轉房。



何又投訴指，醫生說他有骨刺，如不轉房他可在工作期間在床上休息，但轉換後的房間沒有床，只能在地上休息，認為署方做法不人道。



代表懲教署的律師回應指有關申請屬逾期，但何沒有提供合理的解釋。至於偽造謄本指控，何於很後期才提出，懲教沒機會作詳盡回應。律師又指署方是基於安全考慮才作出相關決定，非刻意針對，而何原本被判監25年，但因獄中種種行為加監至超過52年，署方不得不作出相應安排。



另外，何在自行陳詞期間，法官作出多次提問，何稱：「擔心問一句答一句咁，會撐到法官着燈。」但法官指：「你咁樣係侮辱法庭」，更指已達藐視法庭程度。