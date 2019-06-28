每日一片：私家車疑衝燈攔腰撞小巴　女乘客大叫黐線

揸車衝燈可引致嚴重後果，但依然有人一於懶理。近日有車Cam就直擊一架私家車疑衝燈下，撞向一架私家小巴。這驚險一幕被尾隨車輛全程目擊，其中女乘客更緊張得大叫「黐線」。



現場是油麻地甘肅街，事發於昨日(27日)傍晚約6時，目擊網民Gordon Lee將片段上載於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」，並貼文稱，「快一步都瀨嘢，真心發覺依家啲人揸車係盲」。從片段所見，事主駕駛沿甘肅街行駛，前面是一架白色屬酒店的私家小巴，當小巴駛至近廣東道交界一個燈位時，當時交通燈顯示車輛前進的綠燈，於是小巴繼續向前駛，未料左邊突然殺出一架黑色私家車，小巴冷不防下被對方攔腰直撞，車身一度被撞至「彈一彈」，至於私家車亦「傷勢」不輕，車頭「泵把」被撞至吊吊揈。



與事主同車的女乘客目睹整個過程，一度嚇至大叫黐線，事主則冷靜回應「衝紅燈」。網民看過片段後，都圍攻私家車司機離譜，「唔好放過呢啲X街」、「一定要交條片畀警方」、「盲嘅都揸車」。另外，亦有網民為Gordon Lee慶幸，「前車救咗你，還神喇！」對方事後亦留言回應：「真是要還神！」