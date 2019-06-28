為師生帶來龐大壓力　通識科擬可棄選IES

教育局轄下的「學校課程檢討專責小組」今提出課程改革建議，並展開2個月公眾諮詢。曾有建議將通識科剔出必修，或更改評級方法只分合格與否。教育局首席教育主任陳碧華指出，現行通識科可培訓學生的多角度思考能力、國際視野等。



惟有調查反映「獨立專題探究」(IES)部分為教師帶來龐大工作壓力，冀藉將IES改為可剔除，釋出課時和空間讓老師和學生可專注發展其他學科。對於有議員將近日學生參與反修例示威歸咎於通識課程，小組認為不適宜評論。



至於通識科應精簡哪些單元，以及中英文科減少考卷或校本評核的具體做法，小組主席陳黃麗娟表示，小組只負責提出方向性建議，具體落實細節要待日後課程發展議會及考評局再作討論，強調小組現時只是提出初步構思，樂意聆聽大眾對課程發展的意見。



被問到提早在小學階段已推動生涯規劃是否過早，有揠苗助長之嫌時。小組成員葉成標稱，生涯規劃除了涉及加深學生對職場行業的了解，亦包括讓他們認識自己，培養正面、積極態度，「大家小學時都寫過『我的志願』，都已經係探索未來做咩，依家只係更有系統、規模咁去做。」