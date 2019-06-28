數學非基礎課題變選修　學生唔撐指應學得全面

教育局學校課程檢討專責小組今(28日)就中小學課程改革提出初步建議，高中通識科建議容許學校或學生選擇不進行「獨立專題探究」(IES)等。中三趙同學認為，IES變成選修可減輕同學讀書壓力，在學業及課餘規劃上有更多選擇，但認同未有選修的同學會少了一個途徑去了解社會。至於小組建議數學科必修部分的非基礎課題改為選修，趙同學卻不太支持，認為「數學多啲人鍾意讀，但通識真係有人會完全無興趣。」



中四的周同學現正撰寫IES，下年將向學校呈交該專題報告。她認為，準備該報告期間獲益良多，「其他功課有老師教，今次有機會自己研習」，不過她認為若有同學認為自己未有能力兼顧，選修亦是一個好選擇。至於數學科非基礎課題改為選修，她認為數學科應學得全面，日後有助應用至其他科目上。



小組亦建議提早在小學和初中階段盡早推行生涯規劃教育。育有兩子的李太認為小學開始規劃屬太早，「起碼中學後，等成熟啲先」，又指小學生平時已要應付課堂及上興趣班，其餘時間要盡情玩樂，不宜太早規劃。