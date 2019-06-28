休班警長涉非禮　事主男友稱以為與警交往安全

43歲失婚男警署警長休班期間邀約一名女會計吃晚飯，他在約會前向她發出「申請着性感啲」等短訊，在約會當晚又涉嫌帶她到中環奧卑利街已婚警察宿舍的家中非禮她。該警長否認非禮及遊蕩引致他人擔心罪，案件今(28日)在東區法院續審。裁判官裁定被告黃家傑兩罪表證成立。



控方傳召事主X的劉姓男友作供，劉供稱2015年在新疆行山團與X認識，翌年拍拖，劉指X為人「開朗又玩得」，「男女性朋友都好多」，故當X告訴他任水警的被告約她外出做「一夜情人」時，劉直覺對方非認真，加上被告任警察「應該更加安全先啱」，X與被告又相識多年，劉便回應：「去囉！無所謂！」



惟當晚即收到X來電稱遭非禮，劉仍冷靜反問她是否有誤會，因X為人衝動，劉認為「無謂因誤會影響多年友誼」，X則情緒激動堅稱遭被告非禮甚至差點被強暴，劉最後叫X「問多幾個朋友意見」再決定如何處理。



控方亦在庭上播放被告接受警方錄影會面的片段，期間被告承認有在已婚宿舍內幫X按摩雙肩，及「遞嘢時可能有身體接觸」，被告指「唔排除有揩到掂到，但無話去揸人嗰啲」，而X之後突然表示不想再按摩，更連飯也不吃離開單位，被告遂尾隨想確保她安全到港鐵站，但見X一直對他不瞅睬，他其後也自行離去。