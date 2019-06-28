逃犯條例：楊岳橋去信特首　促允台灣殺人案替代草案交立會

政府因應台灣殺人案而提出修訂《逃犯條例》，最終在社會激烈反對下迫使政府「跪低」宣布暫緩，涉案人將於今年10月獲釋。立法會議員楊岳橋早前提出私人條例草案，作為處理台灣殺人案的替代方法，他今(28日)去信特首林鄭月娥，要求她同意讓該草案提交立法會首讀。



楊岳橋早前提出修訂《侵害人身罪條例》的私人條例草案，以作為可行及爭議較少的方案去處理台灣殺人案。他早前要求立法會主席容許首讀時，因法案涉政府政策，須先獲特首書面同意，故他選擇去信林鄭月娥尋求許可。



楊指出，香港作為普通法地區，大部分時間奉行屬地原則，即香港法院對境外發生的罪行沒有刑事管轄權，惟此原則並非千篇一律，如香港法院會有域外法權，處理外地發生的性侵害兒童案，而且英國作為普通法之母，亦就謀殺、誤殺案擁有域外法權，故看不到有任何理據香港不能有域外法權。楊又補充，前南斯拉夫問題國際刑事法庭對法庭成立前所犯的案件有管轄權，相信同樣邏輯亦可應用於香港。



楊重申，港府當日高舉台灣殺人案，稱因同理心及同情心驅使而要以法律彰顯公義，冀林鄭月娥勿忘記有關說話。他強調現時時間緊逼，因休會在即及疑犯將獲釋，若然港府有一點人性，應盡快接納其私人條案草案，又反問港府當日利用案件推動修例，現時是否用完即棄，希望政府能拿出勇氣面對當日有份造成的社會討論。



另外，立法會內務委員會今日(28日)舉行會議，多名議員關注下周三(7月3日)林鄭月娥出席質詢環節事宜，擔心會重複本月12日取消質詢環節的事件。議員林卓廷指出，這次是100萬及200萬人遊行後首次質詢環節，冀勿再取消；議員陳志全更稱，若再次取消「叫佢(林鄭)以後唔好嚟」。內會主席李慧琼指出，質詢環節會否取消要由立法會主席梁君彥決定，而她會與政務司司長張建宗反映，議員希望林鄭能盡力出席質詢時間的訴求。