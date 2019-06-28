逃犯條例：財會復會　陳健波「收成期」論被民主派狠批

受反《逃犯條例》修例示威影響，立法會財委會過往兩周分別提早結束和取消會議，到今日(28日)下午3時15分準時開會，繼續討論於上次會議時所提出，關於有機資源回收中心、即第二期廚餘廠撥款的中止待續議案，中止議案被否決，撥款則以36票贊成、8票反對、2票棄權下通過。會上一眾民主派議員針對財委會主席陳健波早前發表的「收成期」論作批評，認為陳不應將他個人榮辱和收成，與財委會工作掛鈎。



議員范國威指，《逃犯條例》修訂風波波及多個其他具爭議項目，例如《國歌條例草案》亦需要暫緩，陳健波雖承諾不會處理與「明日大嶼」填海計劃相關的中部水域人工島研究撥款項目，但財委會議程上仍有一些具爭議項目，如元朗橫洲公營房屋發展計劃的相關工程，並非如陳所言只剩民生項目。他又斥陳的「收成期」論屬他的個人榮辱，不應與財委會的工作掛鈎。



議員郭家麒指，有建制派亦指出有機資源回收中心造價昂貴，內地以6500萬至3億人民幣能造處理400公噸的廚餘廠，但有關項目花費24.53億港元，卻只能造出處理300公噸的廚餘廠，狠批造價離譜，質疑為何香港多項工程均是天價項目。



環境局副局長謝展寰解釋，廚餘廠目前約2500多港元一呎，不是非常昂貴的造價，但建築上有很多工程因素影響，未必能與其他地方直接比較，認為造價與其他香港建築物相若。