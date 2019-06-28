逃犯條例：兩院警崗未擬恢復　警醫冀先設溝通平台

修訂《逃犯條例》風波引發「醫警矛盾」，警方更撤走駐守在伊利沙伯及仁濟醫院警崗的警員，警方今午(28日)與醫管局會面商討後見記者，被多次追問下仍未交代何時恢復警崗，僅稱會與醫管局先跟進早前警員在急症室受到醫護人員刁難及不禮貌對待等情況，減少產生衝突機會。警方指，與醫管局雙方同意盡快落實成立兩層架構溝通平台，雙方管理層會定期見面交流，亦會在地區設立指定聯絡人員，就合作及突發事件作溝通，以免有誤會。



警務處助理處長(支援)林曉彤表示，已向醫管局反映有前線警員在急症室受醫護人員刁難及不禮貌對待，亦得悉有醫護人員的投訴，已就調離警崗的臨時措施向醫管局交代原因，強調是個別事件，醫管局及警方亦同意會檢視有關個案，強調會竭力維持良好合作關係。



醫管局質素及安全總監鍾健禮重申，警崗十分重要，可協助維持急症室秩序，認為撤警崗並非最好的方案，兩間醫院的醫護人員正在適應沒有警崗的安排。他續稱，近日已推出一些「懶人包」予前線醫護人員，作為處理病人個人資料的指引，而他近日已與各醫院的急症室主管會面，強調個別個案不代表整體情況，但會重視有關個案。