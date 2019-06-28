警破店舖爆竊集團拉6男　涉港九15案共逾百萬元

警方在東九龍展開以情報主導、代號「炮艦」的反店舖爆竊行動，搗破一個本地爆竊集團，拘捕6名中國籍男子（36歲至52歲），相信該集團牽涉最少15宗在本港多區發生的爆竊案，涉及款額約100萬港元。



東九龍總區刑事部高級警司詹德明表示，警方在過去數個星期，注意到全港各區有手法相似的店舖爆竊案，數字愈趨上升，犯案地點主要是地舖及商場店舖，目標主要是食肆、海味舖及金舖，匪徒一般趁凌晨時分，以強行破壞門窗的方式潛入店舖進行爆竊。經東九龍情報組深入調查，分析相關犯案時間、地點及手法等，鎖定一個本地爆竊集團。



東九龍總區情報組及重案組，今日(28日)凌晨在黃大仙一個公共屋邨商場內展開行動，期間發現2輛可疑車輛及6名目標男子，其中2名男子正在爆竊商場內的海味舖，另有1人在店舖外「睇水」，警方立即上前拘捕6人，在他們身上搜出一批爆竊工具及攻擊性武器，包括有3支鐵筆、一把18吋長的警棍型刀具、一支16吋長的鐵棍、一個大錘及多個口罩。其後，警方再發現其中一輛可疑車輛掛假車牌。



連同今日行動當場破獲的爆竊案，該爆竊集團相信牽涉港九至少15宗爆竊案，失竊財物包括現金及參茸海味，總值超過100萬港元。有關爆竊集團分工精細，成員分別負責爆門、搜掠財物、車輛接送、在大小路口把風以提防巡邏的警員及警車，亦有成員專責出售賊贓。警方相信，是次行動已成功瓦解該爆竊集團，6名疑犯正被扣查，警方正繼續追查案件，以確定是否涉及更多爆竊案，不排除稍後有更多人被捕。



警方強調，爆竊屬非常嚴重的罪行，根據香港法例210章《盜竊罪條例》第11條，任何干犯入屋犯法罪，一經定罪，最高可被判14年監禁。另外，警方亦提醒店舖東主及員工，在店舖關門後切記鎖好門窗、鐵閘及開啟鐵閘的監控器，並建議裝設合適的高科技防盜器材及閉路電視，以免不法之徒有機可乘。另外，店舖內的現金及貨物應妥善鎖好，萬一不幸被爆竊，亦可減少損失。