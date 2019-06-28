女子染日本腦炎兩年來首宗　住粉嶺祥華邨無外遊

一名居於粉嶺祥華邨祥德樓的63歲女子確診日本腦炎，為兩年來首宗。女病人過往健康良好，上周五(21日)起出現發燒、嘔吐及整體健康情況轉差，並於本周日(23日)前往北區醫院急症室求醫，其後入院接受治療，現時情況嚴重。



衞生防護中心指，其腦脊液樣本經檢驗後，證實對日本腦炎免疫球蛋白M(IgM)抗體呈陽性反應。初步調查顯示，病人潛伏期間沒有外遊，亦沒有到訪農場或接觸豬隻。她於發病前主要往返住所和粉嶺祥華街市及上水石湖墟街市，其家居接觸者至今沒有出現病徵，正接受醫學監察。



防護中心續指，調查仍在進行中，並再次呼籲市民避免在病媒最活躍的時間，即黃昏至黎明前往郊外，並留意病媒通常於稻田等大量積水地方繁殖。衞生署正與食物環境衞生署緊密合作，防止可能出現的擴散，並已通知食環署和漁農自然護理署進行病媒調查、監測和控制。防護中心人員會視察病人住所，進行問卷調查，以主動找出有否未獲診斷的個案及安排血液化驗，署方會發信提醒本地醫生和醫院，留意最新情況。



該宗個案為今年香港錄得的首宗日本腦炎個案，屬本地個案。2018年沒有錄得個案，而2017年則錄得5宗個案，均屬本地個案。