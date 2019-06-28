政Whats噏：鉛水風波甩身　林天星任海洋公園董事

政府近年愈來愈鍾意委任前高官出任公職，可能貪佢哋身家清白，冇咁易被人質疑有官商勾結，加上本身比較熟政府運作，講起政策都唔使解釋得咁多，不過呢啲貪就手嘅委任方式，有時都會出事。政府今日(28日)公布委任水務署前署長林天星做海洋公園董事，林天星任內爆發鉛水風波，被獨立調查報告批評「專業不足」及「固執己見」，表現令人失望，但佢一直堅拒問責下台，後來仲「全身而退」順利退休，退休金同長俸袋袋平安，備受外界批評。點知依家仲要獲委任做海洋公園董事，真係替啲海洋動物擔心。



政府今日公布委任海洋公園董事局成員名單，新成員包括新世界發展主席鄭家純女婿龐建貽，以及林天星，任期兩年，由下月1日開始。同樣係水務署前署長嘅馬利德就即將卸任，真係令人懷疑海洋公園董事係咪一定要有水務署前署長擔任。馬利德咁啱由下月1日起出任九鐵總裁，政府啲公職換嚟換去，都係專門委任前高官。



商務及經濟發展局發言人就話，相信憑着董事局成員嘅熱誠同喺不同範疇嘅專業知識，海洋公園會繼續發展成為世界級康樂及教育公園。講開專業知識，林天星正正曾被食水含鉛超標調查委員會報告批評「專業不足」。



2017年底退休嘅林天星，擔任水務署署長4年期間，爆出屋邨食水含鉛事件，獨立調查報告不但批評一眾持份者集體失職，更炮轟林喺水質科學方面嘅專業知識可能不足，而且一意孤行，未有採取較佳嘅水質取樣方法。事後要求涉事官員下台嘅聲音此起彼落，但林回應時僅形容自己「心裏面有沉一沉」，並就事件道歉，卻未有請辭。



其後林天星一直堅拒下台，及後佢踏入退休年齡，預計可獲取一筆過逾1200萬港元嘅退休金，另加每月7萬幾蚊嘅長俸，其時已備受質疑，點解咁都可以全身而退，乜事都冇，點知依家仲有得做海洋公園董事添，成件事認真諷刺。負責委任嘅高官，係咪應該去驗吓對眼，又或者驗吓個腦有冇事呢？試問點對得住受鉛水事件影響嘅居民？

