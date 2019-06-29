東方日報A1：兩公院研恢復警崗

修訂《逃犯條例》（下稱修例）風波引發「醫警矛盾」，警方日前撤走駐守在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗的警員。警方昨邀醫院管理局代表會面商討事件，歷時兩個多小時，雙方最終雖未有落實何時恢復警崗安排，但同意嚴肅跟進事件，減少衝突，並指會盡快落實成立兩層架構溝通平台，亦會在地區設立指定聯絡人員，就合作及突發事件作溝通，以免產生誤會。醫管局重申，警崗十分重要，可協助維持急症室秩序。



修例風波爆發後，有示威者在醫院內被捕，醫警關係漸趨緊張，雙方互有投訴。有醫護人員投訴警員侵犯私隱，警方亦稱接獲不止一宗匯報，指前線警員在醫院執勤時受不禮貌對待，如被稱呼為狗及被收起座椅等，警員感受辱，為減少衝突，遂臨時性撤走駐守兩間醫院警崗的警員。



警方與醫管局代表在警察總部會面後共同見傳媒，雙方未有交代恢復警崗運作，即有關兩間醫院會維持無警員駐守警崗的臨時安排。警務處助理處長（支援）林曉彤表示，會上已向醫管局反映幾宗有關前線警員在急症室受醫護人員刁難及不禮貌對待的個案，亦得悉有醫護人員關注警員在急症室的工作，已就調離警崗的臨時措施向醫管局交代原因，強調事件屬個別事件，醫警雙方亦同意會檢視有關個案，強調會竭力維持良好合作關係。



醫管局質素及安全總監鍾健禮指，已反映前線醫護人員遇到的問題，如警方在急症室的執法情況，亦特別強調保障病人私隱的重要性。他重申，警崗十分重要，可協助維持急症室秩序，惟現時兩間醫院需打九九九求助召喚警員，認為撤警崗並非最好方案，醫護人員正在適應沒有警崗的安排，又指近日已與各醫院的急症室主管會面，強調個別個案不代表整體情況。



至於處理病人資料指引方面，鍾指已推出一些「懶人包」予前線醫護人員參考，講解保護病人私隱等事項，將交予急症科統籌委員會討論是否因應急症室情況再作特別指引。



此外，香港助產士會、香港護士總工會、香港政府華員會護士分會、東華三院護理人員會等多個護士團體發表聯合聲明，緊急呼籲全體醫護人員謹守政治中立的原則，不偏不倚地執行職務，救死扶危，並相信只是個別醫護人員出言不禮貌、不合作的情形，並不代表大多數醫護人員，警醫雙方應互相尊重，以禮相待。護士團體認為，不論對時局持有何種看法立場，均不應將個人的情緒帶入工作場所，避免影響正常的醫護服務。



團體又指，政府應促成醫管局與警方盡快商定更清晰的指引，以便於前線醫護人員與警務人員共同執行，減少雙方不必要的誤解，重建健康合作關係。



對於示威者先後兩次包圍灣仔警察總部行動，立法會議員何君堯昨形容警隊已成為磨心，故發起「630撐警察，保法治，護安寧」集會活動，集會將於明日下午三時至六時在添馬公園舉行，料有二千至三千人參加，並已取得警方的不反對通知書。何指，集會主要支持警方維持治安，並非要在七一前「晒冷鬥人多」，強調「只會以理服人」，不會將集會人數與反修例行動的人數作比較，亦不擔心會有人到場「挑機」。



監警會主席梁定邦日前建議應主動審視近期的大型公眾活動，何君堯認為檢討是好事，因為舊有的人群管理措施未必能配合到社會變化，他相信加以改善就有利民眾表達訴求，確保集會安全進行。



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