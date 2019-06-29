東網透視：鳳溪攀樹隊戰績彪炳　教練助學生攀越困難

攀樹要有強大體力和專注力，亦要有堅強意志才能攀上樹頂，人的成長亦一樣，要克服重重困難。鳳溪第一中學是全港首支學校攀樹隊，曾出戰多個國際攀樹比賽並屢次獲獎，蜚聲海外，有隊員畢業後投身樹藝師或園藝工作，創出一番事業。教練林楚強的成就，卻是隊員的成長，「有個肥仔學攀樹學足六年，畢業前終於爬到上樹，當時我好開心，教識佢嘅唔單係攀樹而係堅持！」



東網記者上周到上水校園採訪這支攀樹隊，黃雨即將來臨，烏雲密佈，空氣悶熱無風，隊員未有被惡劣天氣嚇怕，趕在大雨前在挺拔的大樹上訓練，為昨天(28日)啟程到台灣參賽做準備。有隊員大叫一聲「Stay Clear」讓周邊的人散去安全位置，再將一條一頭綁有沙包的幼細引繩抛起穿過樹丫，接著將爬樹繩沿著引繩環繞樹枝固定，再打上繩結，隊員穿好腰帶拉起樹繩，不消一分鐘就輕鬆爬至樹梢。



園內紅棉樹約9米高，隊員都可攀上，他們一身絕技都由林楚強訓練出來。林表示，攀樹隊由2006年創立，當年校長認爲校園有樹木環繞，適合攀樹條件，將中一至中六10多名男女生組織起來，只要對攀樹有熱誠都可參加。他強調，專業攀樹並非爬樹，而是守護樹木、堅守信念的過程，冀隊員秉承此精神，在揮霍汗水過後，可在最頂端飽覽最遼闊的風景。



隊員先要學習樹木護理知識，確保樹木健康可攀，樹幹符合至少有1.3米高及直徑達3米，枝條需粗過10厘米，及枝葉生長茂盛等條件。隊員還要學習不同的攀樹技巧，由如何打一個固定的爬樹繩結，到快速上攀、甚至進行樹上救援等。



林楚強表示，本港的攀樹技術在亞太區名列前茅，鳳溪攀樹隊過往在不少國際攀樹比賽獲獎，今年十月及十一月會到廈門及新加坡參賽，與世界各地選手交流經驗。隊員陳鈺麟、江漢忠及袁暉鈞都有4年攀樹經驗，有多次出賽經驗的陳鈺麟今次到台灣比賽，坦言不緊張但感到刺激，希望不斷參賽吸收經驗，有朝一日可勇奪新人獎，為本港攀樹運動出一分力。



攀樹隊所學技能一生受用，林說，隊員出路多，如可做攀樹師、樹藝師，也有舊生開設園藝公司。但他慨嘆港府對攀樹的推廣不足，未能提供場地予攀樹運動員訓練及舉辦比賽，促請港府增加宣傳，推廣攀樹運動。