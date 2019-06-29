探射燈：急救恐太遲　倡村公所設去顫器

偏遠鄉村的緊急救護服務召達時間一直被指過長，心臟驟停患者可能因而未能及時獲得救治，甚至死亡。有議員建議政府在該些鄉村的村公所設置自動心臟去顫器，以增加該等患者的生存機會。



「緊急救護服務喺鄉郊比較難有一個固定時間嘅服務承諾，政府可以考慮喺村公所同社區會堂呢啲地方放置去顫器。」立法會議員柯創盛指，政府應透過教育，向社區宣傳急救方法和技巧，提升市民面對危難或突發事故時的應變能力，例如推廣心肺復甦法和自動心臟去顫器的應用。



另外，現時本港並沒有法例免除施救者因其施救行為的結果，而導致的法律責任，對此柯建議政府研究立法可行性，如成功立法可釋除施救者的憂慮，增加市民在突發事件中伸出援手的動機。

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