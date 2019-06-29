探射燈：趕絕邨巴　運署疑優待專利巴士

近年不斷有邨巴承辦商宣布減少服務班次甚至停辦，有邨巴組織將矛頭直指運輸署，認為該署不斷因「瑣碎事情」 檢控邨巴公司，令其難以經營，質疑政府不斷為專利巴士鋪路，在車站附近加開特快線，目的為趕絕合法的居民巴士承辦商。



「起點站1個起2個止，再多運輸署唔會批。」新界西北邨巴大聯盟主席文海迪解釋，運輸署將邨巴服務定義為點對點的服務，原則上只有1個車站供上、落客使用，但實際情況是「1條邨1個站」遠遠不夠客源以營運1條巴士線。



除了站頭問題致客源不足，文又指運輸署不斷檢控邨巴公司違規經營，執法過嚴，例如班次停站只過2個門牌和司機為避開塞車兜路亦會被檢控，輕則取消巴士牌照1個月，最重則永久取消牌照，「今年已經有10條邨巴線做唔住被迫取消服務，估計將來會由專利巴士服務頂上。」

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