Dr.東：三伏天冬病夏治　天灸療法年輕化

夏日炎炎，本港一年當中最炎熱的「三伏天」即將到來，中醫認為這段時間是以天灸療法作冬病夏治的好時機。中醫界發現港人近年採用天灸療法者有年輕化趨勢，尤其是二十至三十歲組群最常見，他們除了治療冬天容易發作的鼻敏感或哮喘，年輕女士如經常手腳冰冷、痛經及宮冷不孕，亦會以天灸來防病及保健。經常減肥、夏天愛穿背心短裙的愛美女士，容易有陽虛體質，天灸能提升其陽氣，改善氣色。



「三伏天」是指介乎小暑與大暑之間的最炎熱日子，今年的「三伏天」正日是7月12日、7月22日及8月11日。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師李文鶴表示，天灸是源於內經的「春夏養陽」原則，在每年夏季最熱的一些日子中，在特定穴位貼上辛溫的中藥膏貼，透過溫性藥材、穴位刺激及天地之氣的配合，提升體內陽氣，將寒性逼出體外。連續做三年可起到鞏固作用，之後仍可每年治療作為預防。



夏天養陽是為預防冬天容易發作的疾病，李說，天灸最常見是針對鼻敏感、咳嗽、哮喘、腹瀉及關節痛等。鼻敏感或哮喘等呼吸系統毛病施灸穴位是背部的大椎穴、肺俞穴及膏盲穴等。由陽虛或寒濕引起的常見婦科病如痛經、閉經、子宮肌瘤、經行腰痛，或因嗜凍飲或常涼冷氣導致的宮冷或體質虛寒問題，亦可利用天灸來調理，於腹部的天樞、氣海或關元穴敷藥，以及足三里、三陰交等下肢穴位。



近年愈來愈多家長帶小朋友進行天灸，李文鶴表示，兩歲或以上的幼童已適合做治療，據其觀察，不少家長在子女上幼稚園開始已帶他們做天灸，提升免疫力，預防校園常見的呼吸系統毛病。一般療程是中醫師將中藥敷貼在適當穴位，成人約1小時，兒童則20至30分鐘。如感覺灼熱難受，亦可提前除去敷貼。天灸一般會利用辛溫的中藥，包括白芥子、細辛、延胡索及甘遂，磨成粉狀後用薑汁調成糊狀便可敷用。



談及天灸治療的注意事項，李建議治療前後最好戒口，忌食生冷食物，例如西瓜、魚生或凍飲，免令陽氣進一步受損。燥熱的食物也要少吃，如麻辣火鍋或煎炸食物。接受治療期間，應避免進食蝦、蟹、牛肉或雞蛋等易引起過敏的食物。天灸後，敷貼部位在數小時內不宜以冷水清洗，未來數日亦避免日曬，以減低對皮膚的刺激。



雖然天灸愈趨常見，但並非人人合適，李解釋，天灸只適合陽虛及寒底人士，如體質屬於濕熱或陽氣旺盛的人，若再敷這些辛溫藥材只會火上加熱，更易出現便秘、生暗瘡或喉嚨痛等症狀。另外，兩歲以下幼兒、孕婦、嚴重心肺功能不足者、糖尿病患及癌症病人，都不適宜進行天灸。基督教聯合那打素社康服務將於7月6日舉行免費健康講座，註冊中醫師會講解天灸療法，市民可致電 21720721 查詢。



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