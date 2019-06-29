網民熱話：狗狗暴曬陽光下　外傭淡定做瑜伽？

不少狗主都會將遛狗責任交給外傭，不過他們是否有關心狗狗在外的待遇？昨日（28日）有網民目擊一名外傭在遛狗時，竟任由狗狗在陽光下暴曬，自己則在陰涼處做瑜伽，引起不少網民關注。



網民Marco Lam‎ 在facebook群組「 西環變幻時」上傳照片，相中可見一隻白色狗狗被綁在路邊花槽，只能在陽光下暴曬。不過外傭則在旁邊的陰涼處，躺在藍色的瑜伽墊上，疑似做瑜伽。發文者指大熱天時外傭「綁隻狗喺度曬太陽，自己就做瑜伽」，質疑「係唔係黐線？」又詢問有沒有網友認識狗狗的主人，要將事件告知對方。



不少網民見到這照片都「眼火爆」，希望外傭僱主能夠看到貼文。有人表示狗狗暴曬隨時中暑，亦有人自稱認識相中外傭，更指她是「慣犯」，「扮晒嘢同佢梳毛」，又不時在遛狗時玩手機或跳舞，有網民雖曾出言勸說，但對方態度未改。另有網民認為狗主亦要負責，指大熱天時就不應叫外傭外出遛狗，也有人批評狗主，「只係想玩狗又唔想照顧，推畀工人養」，「玩就識得玩，照顧啲麻煩嘢就交畀人，學乜嘢人養狗？」。



網民有話說



YC Ahc：傻咗咩？酷熱警告下，狗狗一身毛，會中暑㗎！



Corex Chak：養狗要工人放狗，係咁㗎喇。



Elaine Tsang：有冇即刻叫佢將狗仔帶番去有遮蔭嘅地方？



Sebrina Chang：黐線，你唔去曬，同小狗轉位？



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