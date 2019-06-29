逃犯條例：警方指撤警崗非為鬥氣　相信很快雨過天青

修訂《逃犯條例》風波引發「醫警矛盾」，警方日前撤走駐守在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗的警員。警察公共關係科總警司謝振中今早(29日)出席電台節目表示，警方暫停兩間醫院急症室的警崗服務並非鬥氣，亦非撤離，只是以另一種形式服務市民，目的是減少對病人的影響，及不想深化與醫護人員之間的矛盾。



他續指，雖然昨日(28日)警方與醫管局會面，但矛盾不會因一次會議而化解，暫仍未有恢復兩個警崗服務的時間表，不過他相信不需要很長時間就會雨過天青。



他又提到，近期出現很多關於警方的指控及謠言，包括指警員在6.12示威中從救護車強行拉走示威者、有上班警員帶頭呼籲示威者衝擊等。他指這些全是無證據謠言，不明白造謠者居心何在。他指這些謠言都容易令市民先入為主，加深分化和撕裂，警方近兩三周作出澄清次數，已經比過去兩年的總和更多。



警察隊員佐級協會主席林志偉就表示，不贊同成立獨立調查委員會調查警方，因今次事件源自政治事件，如果將矛頭指向警方並不適合，並會大大打擊警方士氣。