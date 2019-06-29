逃犯條例：示威者圖再闖軍用碼頭　與警對峙無功而還

政府擬修訂《逃犯條例》觸發的社會爭議不斷，而中環海濱長廊一幅佔地約0.3公頃的休憩用地被撥歸解放軍的附屬法例，今日(29日)凌晨在無法於立法會議程上討論下生效成為軍事用地，大批示威者昨晚(28日)到中環海濱軍事用地前靜坐，聲稱「海濱野餐」，以反對把部分海濱用地撥予駐港解放軍作軍事用地。



示威者突剪爛圍欄闖入被劃為駐軍禁區的用地，一度與警方發生衝突，最後示威者留守至凌晨1時許散去。至今早9時，現場大致平靜，未見有示威者聚集，但十多名警員手持盾牌駐守戒備。



被圍封的軍事用地範圍則遺下一地示威宣傳單張，今早有維修工人到場，維修昨晚被毀壞的鐵網圍欄，有花王協助清走示威人士貼在圍欄上標語。此外，中環海濱長廊對出的水域亦有兩艘水警輪巡邏。



另外，立法會議員朱凱廸等10人早上約11時15分到碼頭前示威，要求政府「停止割地，還我海濱」，6名示威者步入圍欄與警察對峙，表明希望進入碼頭作和平示威，但警方阻止並勸喻離開，最終示威者約12時半和平散去。