食環祥華邨滅蚊　居民稱每半小時噴蚊怕水一次

香港昨日(28日)確診兩年來首宗日本腦炎個案，患者是一名居於粉嶺祥華邨祥德樓的63歲婦人，日前出現燒、嘔吐等徵狀，現於北區醫院留醫。病人潛伏期間沒有外遊，食物環境衞生署今日(29日)派員到祥華邨一帶進行滅蚊。



約10名食環署人員穿上保護衣，早上約9時在馬會道行人路兩旁噴灑滅蚊噴霧，之後亦到祥德樓附近的公園、花槽等位置滅蚊。有區議員向居民派發單張，提醒加強防蚊措施。



潘女士育有兩名分別4歲及5歲兒子，在祥華邨居住6年。她表示，該邨一向多蚊，平日兩名兒子到公園玩時，很快便被蚊叮手腳，滿布蚊瘌。她指，昨日知悉祥德樓有老婦確診日本腦炎後感到十分擔心，惟有頻密地幫兒子噴蚊怕水，「半個鐘就噴一次。」



住在祥德樓20多年的黎先生，亦叮囑家人注意衞生，「擔心都冇用，最緊要(政府)當局教我哋點做預防。」他指，管理處亦在大堂貼出通告，提醒居民注意蚊患。不過他認為北區較多樹木，多蚊實屬難免，只能多做防蚊措施，出門亦會帶備消毒濕紙巾抹手，做好消毒。



當區區議員陳旭明指，近日天氣不穩令蚊患更嚴重，雖然邨內一直有做滅蚊工作，不過雨水加快蚊子孳生，「呢頭落完蚊油，嗰頭就落雨，惟有密啲做。」他亦有憂慮該區或會大規模爆發日本腦炎，須再加強滅蚊工作。