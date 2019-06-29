慈樂邨變老鼠樂園　社區主任轟食環被動事後才補鑊

食物環境衞生署滅鼠不力，衞生防護中心昨(28日)公布再多一人感染大鼠戊型肝炎，成為一年內全港第6宗個案。據知患者是一名長期病患的73歲男子，居於黃大仙慈樂邨。有當區社區主任炮轟慈雲山近年鼠患問題嚴重，令居民擔驚受怕，促請食環署正視問題，加強巡視及監督滅鼠工作，「有街坊見住隻老鼠入屋打個『白鴿轉』，嚇餐死！」



慈雲山社區主任張茂清直斥，最近一個月內已接獲約5宗街坊投訴有鼠入屋，當中甚至有住38樓高層單位的住戶。他引述相關住戶反映，指老鼠由廁所及廚房外的喉管爬入屋，家中蔬菜瓜果被老鼠咬爛，甚至見過有老鼠「大搖大擺」在家中亂竄，令家人大為驚慌。



張直指過往曾多次與食環署、房署、管理公司等，要求跟進鼠患黑點及加強清潔，惜未見明顯成效。張形容慈雲山近年好多老鼠出沒，尤其自慈雲山街市翻新後，慈樂邨許多街坊均發現老鼠於邨內「走來走去」，「有街坊直頭話慈雲山變咗個老鼠遊樂場！」



張續指房署雖於邨內加裝不少老鼠擋，惟該邨的老鼠已經「上晒樓」，故加裝老鼠擋亦成效不彰。至於食環署，張形容該署角色被動，往往出事後到場向房署提供滅鼠意見，平均相隔半年才落邨巡視一次，要求該署加強定期視察鼠患。