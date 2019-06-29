謊稱售奶黃月餅夥同黨扑頭劫百萬　汽車經紀囚70個月

28歲汽車經紀吳嘉浚，在前年中秋前謊稱有人脈可以大批訂購美心流心奶黃月餅，結果有兩人受騙，向他支付共26萬多港元購買月餅及餅券。此外，他更引其中一名受害者到上水新都廣場，受害者到達後，被吳埋伏的同黨、在台灣讀大學回香港度暑假的港生方文迪，以及一名在逃人士，扑頭打劫，搶去其身上112萬多港元現金。案件原定在7月16日判刑，不過由於法官因個人理由需要改期，故將判刑提早至今日(29日)在高院進行。



法官表示，除了兩人認罪外，並無其他減刑因素，最後判吳嘉浚4項控罪監禁5年10個月，只涉及搶劫罪的方文迪則被判監4年8個月。



法官表示，雖然吳有將15萬港元騙款還給第一名劉姓女事主，但其中有7萬港元是在劉報警後才還款，餘下8萬港元更是搶劫第二名事主的贓款。法官指如以他還款作為減刑理由，將向公眾傳達錯誤訊息，以為在犯法後再犯事籌錢還款可獲減刑，此點不能成為求情因素。此外，他雖然在犯案後在律師陪同下往警署投案，但對所有事情保持緘默，法官認為不能視他自首承認罪責。對於搶劫控罪，法官就指兩名被告均否認自己是主謀，又拒絕供出在逃同黨的資料。



另外，法官不接納吳聲稱不在現場，對對方犯案詳情不知情的說法，指兩被告的罪責相同。綜合兩被告認罪及其他所有因素後，法官決定判兩被告搶劫罪入獄4年8個月，吳另外兩項詐騙及一項企圖詐騙罪則另加刑1年2個月，共5年10個月。