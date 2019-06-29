慈樂邨老翁染大鼠戊肝　居民：全港都多老鼠擔心唔嚟

慈雲山昨日(28日)新增一宗大鼠戊型肝炎個案，令人擔心鼠患問題日趨嚴重。該區區議員聯同政府部門今早(29日)到染病老翁居住的慈樂邨樂信樓附近視察，了解老鼠出沒地方，亦有食物環境衞生署職員在附近清理渠道，拿走渠口附近雜草。



到場視察的運輸及房屋局局長陳帆表示，大廈有安裝防鼠網防止老鼠進入居所，今日的視察只是基本了解該區鼠患情況，日後會研究房屋配套上可如何減少老鼠出沒。



邨民梁先生表示，不清楚有居民感染大鼠戊型肝炎，認為情況罕見，因沒有大規模爆發，不會太過擔心，認為該區居民都很衞生。他又指，附近環境清潔整齊，「經常在附近散步都唔見有老鼠」，亦沒有聽見街坊反映鼠患問題。



吳太表示，現時全港的老鼠都多，不單單是某區鼠患特別嚴重，「擔心都擔心唔嚟」。她說，該區防治蟲鼠的措施較以往有所提升，大廈職員會在附近花槽及垃圾房放置滅鼠毒藥，曾聽聞低層住戶反映，有一至兩隻老鼠在屋裏走來走去。



梁先生對於有居民感染大鼠戊型肝炎感到擔心。他認為慈雲山中心附近多食肆，懷疑老鼠因此而多了出沒，所以他處理老鼠時都會特別小心，會用工具趕走，不會徒手處理。