每日一片：的哥自炒安全島　目擊男女神預測全程拍攝

任何人太疲倦都不適宜駕駛，尤其是職業司機。近日網上流傳一段短片，一名的士司機疑瞌眼瞓突然自炒安全島，撞至燈柱亦折斷，場面震撼。不過網民卻將焦點放一直以手機拍攝的目擊男女身上，好奇問，「一早知佢會撞？」



現場是黃大仙摩士公園對出，上載片段的網民未有講述事發時間。片段開始，可見路面車輛及行人稀少，估計是清晨時分。一群相信是坐在客貨車的外籍男女不斷在說話，有人則以手機拍攝一架在燈位前等候轉燈的的士。至交通燈轉為綠色，的士司機明顯反應較慢，等了一會才起步。的士一直沿冇人又冇車的馬路行駛，卻突然愈駛愈歪，更撞向路中央的安全島。衝力下，安全島上的燈柱亦被撞斷，黃色指示燈應聲飛脫。的士餘勢未止，繼續橫衝向路邊欄杆始停下。



網民看過片段後，相信是司機瞌眼瞓肇禍，不過有人卻將焦點放在目擊男女身上，「一早知佢會撞？」有人則估計，「可能本身已經有前傳，見架的士揸得唔定」。另外，亦有眼利網民發現交通燈被撞後，黃色指示燈多番在地上彈跳，搞笑稱「仲彈過粒瀨尿牛丸」。