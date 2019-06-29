母猝死父再婚　中四女生靠跳舞克服抑鬱

「我對佢有恨意，但佢突然走咗，好遺憾。」瑪利諾修院學校(中學部)中四女生崔鈺堃，母親生前患精神病，3歲起已常被家暴之苦，到母親去年猝死家中，她十分傷心。更大打擊是她發現母親是父親第3任妻子，父親更將有第4段婚姻，一連串突如其來的現實，令她開始自殘，有自殺念頭，確診抑鬱症和焦慮症。



人生長處低谷，幸而鈺堃兩年前開始接觸跳舞，變得有自信，得到真正快樂，更立志長大後成為跳舞老師，為小朋友希來快樂童年。逆境自強的她與另外19位年輕人，今日(29日)在「中電新世代．新動力獎勵計劃」頒獎禮獲表揚。



與鈺堃一起獲表揚的，還有就讀東華三院鄺錫坤伉儷中學的12歲中一生梁殷齡。她自小患上羅素西弗氏症，身高僅約120厘米，比同齡小朋友矮近30厘米，令她自信心很低，常擔心別人取笑，情緒起伏大，上課也會大喊，甚至推桌椅發洩。結果，朋友疏遠她，整個小學階段也沒有朋友。



上中學後，老師的鼓勵令她反思，開始用不同方法克制情緒，又參課外活動，如花式跳繩和獅藝，學到團隊精神及自律，成功跳出框框，認為自己個子小反更靈敏，重建自信心，主動認識朋友，重建與父母的關係。她希望將來成為律師，為社會不公義發聲。