逃犯條例：示威影響生計　的士團體收800宗投訴

政府修訂《逃犯條例》引發連串示威活動，有不少的士從業員因示威者長時間阻塞及霸佔道路，加劇交通擠塞，令到生意額大受影響。有的士團體今(29日)指，將發起千名的士從業員在其後擋風玻璃上貼上「三保」標語，冀政府盡快解決示威者訴求，保障的士從業員的生計。



的士司機從業員總會指，現時暫收到近800宗會員投訴，指由於道路被封，生意額受影響。總會表示，由6月9日開始至今，的士從業員的收入減少近30%至40%。會方指的士從業員將於其車輛後方擋風玻璃貼上「三保」標語，包括「保法制、保安定、保飯碗」。的士司機從業員總會財務總監財務總監王宣麗希望，政府可以聆聽其訴求，與年輕示威者對談，勸導他們不要因示威行動影響他人生意，早日與年輕人和平解決訴求。



從事的士行業達14年的鄭先生指，原本每月薪金可達1.8萬港元，受示威影響，計及行車必要開支後，本月損失近9000港元的收入。他亦指現時更少人選擇乘搭的士，而機場旅客亦或因近期發生的衝突而減少，生意額大受影響。