修例衝突動搖信心　立志當警察DSE生轉報救護課程

中學文憑試(DSE)下月10日放榜，自資高等教育聯盟今日(29日)舉辦毅進文憑課程資訊日，7間開設相關課程的院校設攤位，為學生提供升學資訊。下學年合共開辦176個毅進選修群組，現時報名人數與去年同期相若，續以紀律部隊、幼兒教育、護理相關課程較為熱門。



部分院校下學年推出多個新課程，包括醫療化驗科學、動物輔助介入、西式廚藝，同樣吸引不少學生查詢及報讀。近年文憑試考生人數持續下跌，今年考生較去年少約5%，而去年毅進收生亦較前年少約3%。面對收生寒冬，毅進文憑課程管理委員會代表蔡國滔表示，近年積極與本地中學合作推廣毅進課程，包括舉辦講座，增加師生對課程的認識。



應屆文憑試考生黃同學預計自己文憑試可考獲約14分，他表示，自小已立志投考警隊，不過近日發生的警民衝突大大影響其信心，「本身想全部報警察(課程)，因應近日事件轉咗(報讀)救護員同消防」。



不願上鏡的郭先生兩年前中六畢業後未有繼續升學，現時任職跟車送貨。他指希望可找到穩定的工作，故打算重返校園進修。他已報讀了紀律部隊毅進課程。對於近日社會衝突引發對警察的批評，郭則未有因此而卻步，認為不少網上批評都過分誇張。



另一應屆考生吳同學表示，自己喜歡與小朋友相處，所以心儀幼教課程。她預計自己文憑試只會考獲10幾分，因擔心英文不合格，故報讀了幼教高級文憑課程外，亦考慮報讀毅進課程作後備。她又指，若最後入讀毅進，畢業後會繼續升讀副學位課程，「畢竟香港係知識型社會，學歷都重要」。