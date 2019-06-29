逃犯條例：七一遊行再促撤回　民陣未能估計人數

政府雖已暫緩修訂《逃犯條例》，但事件持續發酵。民陣計劃於7月1日再發起遊行，主題為「撤回惡法，林鄭下台」。民陣召集人岑子杰今午(29日)公布七一遊行安排，指會在當日下午3時於維園中央草坪出發，並會繼續爭取政府尚未回應的五大訴求，當中包括停止檢控示威人士、徹查警方鎮壓，及要求有獨立調查委員會調查事件。至於遊行人數，岑則指未能估計。



對於有聲音指，調查會打擊警隊士氣，岑表示不明所以，指當初政府推行《逃犯條例》修訂時，其支持者不斷指出「無犯法不用怕」，現時若套在警方身上亦適用，指若警方沒有犯法，根本不用怕調查。岑又指，由監警會成立的調查委員會沒有傳召權力，認為未能發揮作用，又指監警會多由親建制人士出任，立場備受質疑，民陣完全不能接受，應有獨立具調查權力的委員會調查才能還原真相，還警方和市民清白。



此外，鑑於當日維園尚有慶委會舉辦活動，建議參與七一遊行的市民應由記利佐治街，沿噴水池向海邊方向行，從北路進入中央草坪，相反參加慶委會活動的人士則從糖街進入場區，希望盡量分開兩邊支持者，避免衝突。



另外，近日有網上謠傳指政府已經表明會在下個立法會年度重啟二讀《逃犯條例》修訂的條例草案，政府發言人今重申，相關的立法工作已完全停止，政府沒有推動有關條例草案的時間表，亦絕對不會貿然重啟。政府已多次表明條例草案到明年7月立法年度結束時會自動失效，對於有人在網上散播失實和誤導訊息，表示深切遺憾。

