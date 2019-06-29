團體冀20億過渡屋資助盡快通過　運房局下月簡介計劃

政府預留20億港元基金，支持民間團體興建過渡性房屋。運輸及房屋局局長陳帆今(29日)表示，將於下月初向立法會房屋事務委員會，簡介資助計劃的實施安排，再向財務委員會申請撥款，以期盡快提供專項資助。陳又指過渡性房屋專責小組將探討其他增加單位供應的建議，包括建設過渡性屋邨等。



港府近年大力推動過渡性房屋，紓緩港人急切住房需要。陳帆今發表網誌表示，增加過渡性房屋的供應，是社會認同的紓緩措施。政府去年宣布在運輸及房屋局成立「過渡性房屋專責小組」，為民間團體推展的過渡性房屋項目提供統籌支援，並就相關的行政或法定程序提供協助。經過一年的工作，陳帆指小組已協助多個由民間團體推展的過渡性房屋項目，總共提供約610個單位。他續指小組現正協助十多個項目的推展，若一切順利，預計可提供約700個單位。



陳承認現有已公布的過渡性房屋項目單位的數目少，但強調此等單位有助改善居住環境惡劣家庭的生活。故此無論項目大小，單位數目多寡，該局團隊都會全力以赴。



九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，對運房局下月提交20億港元過渡性房屋基金安排，表示歡迎，並希望立法會能盡快通過相關撥款，令撥款的資助能涵蓋工程顧問費用、硬件建設、支援服務費用等。至於九龍樂善堂日前計劃將樂善堂小學改裝作過渡性房屋的項目，料未能趕及申請是次20億港元基金的撥款，將改向關愛基金申請資助，期望能趕及於9月份開展工程。