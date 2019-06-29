香港海關與以加兩國簽互認安排　認可營運商查驗率降8成

在比利時布魯塞爾世界海關組織會議期間，香港海關關長鄧以海與以色列及加拿大相關部門首長簽訂「認可經濟營運商」（AEO）互認安排。在互認安排下，在香港獲認證為「認可經濟營運商」的公司，將可在以加兩國獲得通關便利，而該兩國的公司如在當地相應計劃下獲認證，亦可在香港獲得通關便利。根據世界海關組織所訂框架，通關便利包括減少查驗及優先清關，認可經濟營運商的貨物與其他貨物相比，查驗率一般可降達8成。



香港海關發言人表示，「認可經濟營運商」是世界海關組織的倡議，香港一直十分支持，亦積極拓展香港與其他經濟體的互認安排網絡。今次與以色列及加拿大簽訂的兩份互認安排，令香港與其他經濟體簽訂的互認安排增至11份，其餘9個已經與香港簽訂互認安排的經濟體，包括中國內地、印度、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本、澳洲及新西蘭。



香港海關會繼續向業界推廣「香港認可經濟營運商計劃」，亦會鼓勵本地公司申請認證，以便享受在通關便利方面的好處。為推廣有關計劃，香港海關在今年較早時推出「AEO 博客」網頁，亦推出了一套網上自學教材，協助有興趣參與計劃的本地公司，評估其取得認證條件，以及為申請認證作好準備。