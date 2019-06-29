V-Power汽油疑引致「窒油」　蜆殼籲車主先停用

香港蜆殼一款車用汽用「蜆殼V-Power汽油」，被懷疑與多宗電單車及私家車行駛時出現「死火」或「窒油」情況有關，有電單車主報稱其車採用該款汽油後頻密出現「窒吓窒吓」情況，然而將車送往車房檢查，卻發現一切正常，直至改用蜆殼另一款汽油後，車輛表現恢復正常。蜆殼發言人回應東網查詢時承認收到客戶相關查詢，經抽取汽油樣本化驗，證實符合產品規格，但調查尚未完成，呼籲相關型號車輛暫停使用「蜆殼V-Power汽油」，改用另一款汽油。



據市民梁先生表示，其電單車車齡只有一年半，一直使用「蜆殼V-Power汽油」，直至約兩星期前起，每當踏油門至大約一半時，有九成機會車身「窒吓窒吓」，出現所謂「窒油」情況，而在該兩星期內，他曾到觀塘法院附近的蜆殼油站和九龍城富豪東方酒店附近的蜆殼油站入過該款汽油。梁稱，本來以為是車輛故障，於是找車房拆卸車輛零件檢查，但結果顯示一切正常。



不過，梁後來於其他通訊軟件群組內，發現有十多名豐田七人車車主報稱使用了「蜆殼V-Power汽油」後，車輛出現「死火」狀況；另有三至四名電單車車主則向他表示，他們的車輛使用「蜆殼V-Power汽油」後同樣出現「窒油」情況。



鑑於有其他車主出現相同情況，梁遂於昨日(28日)再到觀塘法院附近的蜆殼油站，購買另一款售價較便宜的「蜆殼Fuel Save無鉛汽油」，並要求車房將其電單車油缸內剩餘的「蜆殼V-Power汽油」清除，然後將新油注入，結果之前出現的「窒油」問題無再發生。



根據蜆殼網頁公布的燃油價目表，截至本月21日，「蜆殼V-Power汽油」售價為每公升18.43港元，而「蜆殼Fuel Save無鉛汽油」售價則為17.24港元，該價格已包括政府燃油稅。



蜆殼發言人回覆查詢時，確認收到客戶就「蜆殼V-Power汽油」問題的查詢，蜆殼非常關注相關情況，並已展開調查，從油庫及油站抽取油辦化驗，證實樣本符合產品規格，但發言人指，尚有其他相關調查未完成，為減少對客戶的影響，在未確定調查結果前，呼籲相關型號的汽車暫停使用「蜆殼V-Power汽油」，可改用「蜆殼Fuel Save無鉛汽油」；客戶若有查詢，可於辦公時間內致電熱線電話： 24352064 。



