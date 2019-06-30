政Whats噏：失冊報告完成在即　黃思文疑避風頭放大假

選舉事務處(選舉處)近年頻頻爆出外洩選民私隱事件，令人關注選舉處到底有冇吸取以往的教訓，近三個月前選舉處被揭遺失選民登記冊，卻隱瞞兩年半嘅事件，今年七月初就會有相關報告出爐，曾就事件道歉嘅總選舉事務主任黃思文相信有排頭痕，但佢竟然喺報告完成前放假，仲要放到下月底，唔通真係要避風頭？



選舉處喺今年四月被揭發，喺二○一六年立法會換屆選舉中，遺失咗新界西葵青區偉盈票站嘅選民登記冊，當中載有約八千名選民個人資料同投票紀錄，更令人驚訝嘅係，選舉處竟然隱瞞咗兩年半都未有通報。不過呢類事件其實早有前科，事關選舉處早喺二○一七年嘅特首選舉就遺失咗兩部手提電腦，當中分別載有一千多名選委姓名同三百多萬名地區選民個人資料，真係唔見選民資料當食生菜咁兒戲。



至於遺失選民登記冊事件發生後，選舉管理委員會(選管會)已經發聲明表示關注，又批評選舉處遲遲未有尋回同通報，處理方法極不理想，仲責成選舉處要全面配合警方同個人資料私隱專員公署調查，而選管會亦會就事件作獨立調查，料正式開始後的八星期內就可以完成報告。



而事件揭發至今將近三個月，相信選管會嘅報告快將完成，皆因選管會主席馮驊喺今個月中見傳媒時就透露，七月初就會有報告，現階段仍然調查當中。時間過得好快，聽日就已經踏入七月份，意味報告即將出爐，醜婦終須見家翁喇。不過，根據政府憲報，黃思文喺上周三(26日)開始休假，休假期間其職務會由首席選舉事務主任黃文超兼任，但憲報就未有列出黃思文嘅休假到幾時結束，唔通黃思文休假無期要避開報告？



其實有呢個推測並非無原因，事關同一份憲報就列出其他官員署任時期，好似食物及衞生局副局長徐德義因局長陳肇始離港公幹而要署任三日，獨欠未有交代黃文超要署任幾耐，要經過進一步向選舉處查詢，先知道黃思文會休假至七月底。黃思文今次鬼祟地過一個咁悠長假期，唔知係咪計過度過要逃離殘酷嘅現實呢？講真嗰句，避得一時，唔避得一世，就算公布當日佢不在場，外界最終咪又係會追究到底！