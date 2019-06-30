政Whats噏：李美嫦放「暑假」一個月　康文署有急事邊個理？

7月將至，暑假來臨，除咗小朋友充滿期待，唔少大人都會放大假去旅行。好似康樂及文化事務署署長李美嫦由尋日(29日)開始，放假到7月29日，足足一個月咁耐，聽落幾寫意，不過暑假係搞康樂活動嘅高峰期，康文署應該好多事務要跟進，李美嫦喺呢個時間放大假，仲要放成個月，點睇都唔太適合喎！



其中一個康文署好需要喺暑假處理嘅題目就係炒場，一來學生放假會用多咗康文署設施，二來唔同團體搞活動都會租用康文署場地，如果康文署依然好似平時咁，對炒場翹埋雙手唔理，受苦嘅始終就係市民，都唔知李美嫦係冇心處理定係有心避難，睇怕今個暑假都依然有唔少市民要捱貴場喇！



另一個例子就係泳池同泳灘，事關夏日炎炎，唔少人都會選擇去游水消暑，偏偏康文署轄下嘅泳池同泳灘不時都出現救生員唔夠嘅問題，甚至有時會因而關閉，查實唔少市民都係暑假先會去游水，如果冇得游都真係相當掃興，加上暑假係打風季節，可能好多時設施都需要作出臨時安排，依家李美嫦放成個月大假，到時出大事，唔知係咪肯銷假返工呢？