東方日報A2：向示威者執法　網民毒罵「殺全家」

反修訂《逃犯條例》風波中連串示威活動令社會出現仇警情緒，部分警員及其家屬更成為「攻擊」目標，個人資料私隱專員公署證實已收到約二百宗警員投訴被起底，涉及詆毀、侮辱，甚至恐嚇言論，令警員及其家屬受驚。警司協會指至今已有逾千警員的資料被違法公開，他們與其家人亦受到騷擾，更有同袍收到「黑警死全家」、「殺你全家」等恐嚇訊息。有學者認為事件已涉及刑事成分，警方向私隱署投訴效用低，理應列作刑事恐嚇案調查揪出不法之徒。消息稱，網絡安全及科技罪案調查科已介入調查，追蹤發布違法訊息的源頭。



修訂《逃犯條例》引起的爭議不但令社會嚴重撕裂，負責執法的警隊更成為政府與公眾的磨心，大批警員個人資料被起底及在網上公開。私隱專員黃繼兒昨表示，收到約二百宗涉及警員的正式投訴，內容指警員的個人資料及圖片被放上網，當中涉及詆毀、侮辱或恐嚇言論，令他們或家庭成員受驚，而且投訴數字不斷增加。



黃又指，法律上要合法使用資料須符合收集資料時的目的，如用於具恐嚇性的目的，肯定不獲被搜集者的同意即屬違法，黃表示，私隱署已主動接觸公開警員及其家屬個人資料的網站、社交平台及討論區的營運商，勸喻他們移除侵犯個人資料的內容，如屢勸不改，甚至可刪除帳戶，大部分均承諾會移除內容，但他承認本港沒有相關法例列明有關營運商應如何處理。



警司協會主席陳民德稱，至今已有過千名警員的資料被違法公開，他們的家人亦受到騷擾，甚至有同袍收到恐嚇訊息，如「黑警死全家」、「殺你全家」、「有人唔做做狗」等。他又指，警方絕對有能力驅散包圍警察總部的示威者，提醒示威人士如曾使用武力，不要以為沒有後果，強調示威者侮辱及破壞警徽行為根本與表達訴求無直接關係。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，警方一直投放大量資源打擊網絡罪案，有不法之徒公開警員個人資料、發放刑事恐嚇訊息，行為已構成涉刑事成分，不需要向私隱署求助。根據私隱署過往紀錄，調查一宗案件的時間往往以月計、甚至以年計，加上現行私隱條例刑罰不高，難以構成阻嚇作用。警方應盡快破案揪出不法之徒，既可挽回警隊士氣，亦有警惕作用。



消息稱，警隊已兵分兩路，一方面網罪科正循刑事方面調查，主要是涉及危害個人及家屬人身安全的個案，另一方面向私隱署作出投訴。由於近期網絡資訊氾濫及瘋傳速度快，令網罪科工作量大增，並需等待互聯網服務供應商提供資料，相信仍需時追查。