我有正能量：包藏善心　麵包店成長者聚腳地

在一個滂沱大雨的早上，鴨脷洲大街的麵包店外出現奇景，數十塊膠板、紙皮，一塊塊從側門地下延伸至巷末，原來是為方便一個個老友記排隊。這家麵包店一周會免費派發300個新鮮出爐、熱騰騰的麵包予區內長者，背後除了老闆夫婦，原來還有一班「神秘人」協助。



「等啲老人家有早餐食，又有時間畀老人家聚集，互相鼓勵，好難得。」盧先生是取包隊中少有的男士，他正領取長者津貼，說麵包會留給就讀2年級的女兒當茶點，「個女會問我平時冇得食，點解今日有，我同佢講因為有善長人翁幫助，我哋咪有得食囉。」



排頭3位的二嫂，直言早上6時便來，85歲的她從前在鴨脷洲擺檔賣水果，植根於此，老伴令她愛上喝咖啡，如今老伴走了，她每天凌晨3時起床仍煮咖啡。二嫂平常不到社區中心，也不晨運喝茶，「有日行過見到有人排就嚟。」如是者，早上有空便前來等個免費早餐，一等便是數小時，但因此與鮮有接觸的左鄰右里，開始有一句沒一句聊起來。雖然麵包只是十元八塊，但對長者而言，每個免費麵包背後各有故事。



店外長者忙着「打牙骹」，店內麵包香氣撲鼻，老闆蘇先生在工場忙於打點要派發的紙包蛋糕，雖為老闆，但工作沒有假手於人，每天5時半爬起床，6時前便回到店內與師傅做麵包蛋糕，問到免費派麵包會否加重負擔，他笑咪咪的說，「都係一個程序，唔會嘥好多時間。」幫忙打理店面的蘇太亦說：「啲老人家見到有嘢食好開心。」蘇氏夫婦指自己同為街坊，眼見鴨脷洲面對人口老化，想趁自己還有能力，盡力做多一點。但原來這並非2人計劃，背後還有一班神秘金主。



一切由一對退休夫婦開始，他們是蘇太的熟客，一天表示希望合作，每周免費派麵包予區內長者，而且並非一次性，目標能持續下去，唯一要求是不公開他們的身份，蘇太一口答應。雖然只是一間小小的麵包店，但愛心麵包消息傳開，再出現另外兩名有心人加入，讓原本從3月開始，只是1周2天的計劃，成為現時6天的「愛心麵包計劃」，每次免費派發50個菠蘿包或紙包蛋糕予長者。



來到10時，蘇太向長者們發籌號並逐一派發蛋糕，不消15分鐘便派完滿滿兩大盤紙包蛋糕。就算如今天60多人超額派發，蘇太眼見長者個個笑逐顏開，都揮揮手笑說沒所謂，「佢出錢，我出力，後尾嗰啲我包囉。」

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