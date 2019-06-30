探射燈：消防處懶巡邏　迷你倉仍惹火

牛頭角迷你倉大火剛過3周年，經歷血的教訓，至今仍有不少隱身工廈的迷你倉潛藏消防危機，包括未有跟足新規定，在每組儲物倉之間留有足夠闊度，阻止火勢蔓延；單位內的消防設備不足，甚至疑有人居住；部分迷你倉的工廈走火通道亦有不同程度阻塞等，一旦發生火警，不論大廈或迷你倉租客都會走避不及，慘劇隨時重演。消防業界指，長遠要以發牌制度規管。立法會議員斥消防處災後巡查不足，令迷你倉依然「惹火」。



日前東網記者巡視深水埗、荔枝角、葵涌及觀塘等多區迷你倉，接待職員均多番強調單位經消防處巡查，「拍心口」保證符合消防規定，惟記者仍發現不同的消防隱患。其中消防處新規定迷你倉內設置的每組儲物倉之間，要預留一條闊2.4米的通道，目的是要在火警發生時，阻止火勢迅速蔓延。但記者巡視的11間迷你倉，發現均不符合相關要求，部分打開倉門時，幾乎貼近對面倉門，根本不能讓人通過，一旦遇火警，甚至影響逃生。觀塘有迷你倉的逃生門後方更疑被一道鋅鐵板「封死」，令逃生出口堵塞。



除逃生空間外，滅火裝備亦是迷你倉重要一環。長沙灣1間迷你倉職員指倉內沒有滅火筒，理由是「裝嚟都冇用，啲客都唔識用。」而單位內，記者亦難找到消防喉轆；荔枝角一迷你倉職員同樣稱倉內不設滅火筒，原因是消防處無硬性規定要安裝。另外，長沙灣有迷你倉內，設有1間房，當中疑有1對夫婦居住，記者到達時，婦人在廁所洗碗，男人則光着上身，職員解釋他們只是租倉客人。



然而，迷你倉大部分設於工廈單位，但不少工廈的走火通道都擺有大型雜物，包括木材、棄置家具及建築廢料等，造成阻礙，若大廈其他樓層發生火警，亦會影響迷你倉租客逃生；而葵涌一工廈逃生通道上擺放不少鐵罐及木櫈，估計為方便有關人士「煲煙」，而煙頭亦隨處可見。



協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯指，有迷你倉可能基於成本及利益考慮而沒有跟從改善，「以前可能擺到100個倉，依家跟足只可以擺70個，又要做埋抗火牆之類，成本高好多。」他又指迷你倉的工廈走火通道被阻塞，若遇火警必定遭受連累，他贊成長遠要實行發牌制度。



按消防處資料顯示，截至6月19日，在874間迷你倉發現3044項火警危險，當中逾200間接獲「消除火警危險通知書」後結業，即現時市面仍有逾670間迷你倉運作，計及完全符合消防及遵從相關通知書要求的迷你倉，共有173間，只佔總數約26%。該處發言人表示，迷你倉營運者在限期內不遵照相關通知書的規定，該處會作檢控，並已檢控20間迷你倉的營運者，共處罰32.5萬港元。



立法會議員柯創盛批評消防處跟進違規迷你倉不足，牛頭角迷你倉大火至今，只有26%迷你倉依足規定經營，消防處於災後急補鑊推出改善設施，但「雷聲大、雨點小」，後續跟進及突擊巡查不足，令違規經營迷你倉情況持續，他更斥該處並無吸取教訓，促檢視現行政策，保障市民安全。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

