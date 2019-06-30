網民熱話：南亞少年糖紙飯盒掉車廂　乘客勸喻被罵垃圾

在公眾地方守規矩是基本的禮貌和公德。昨日（28日）有網民在Facebook群組「西客之道 Hispitality Secret」貼文，並上載多張照片，講述其在車廂遇到的經歷，指目擊兩名南亞裔少年在港鐵東涌線車廂公然食糖及炒飯，事後將垃圾掉在地下，事主出言提醒卻遭對方大罵「垃圾」及吐口水回敬。



事主指，當時乘搭港鐵返東涌，見到兩位南亞裔少年在車站上進食，有飯粒跌在地上，期間二人高談闊論，聲浪愈來愈大。「因為係尾班車，所以好多人都畀佢哋煩到想瞌埋眼休息都唔得，有啲人睇得出忟忟哋。佢哋去到東涌站落車，將啲垃圾就咁擺晒喺度。」從照片所見，二人身旁及地下都散滿垃圾，既有糖紙又有飯盒。



「睇唔過眼」的事主於是開聲提醒，誰知卻遭對方推撞及辱罵「rubbish」（垃圾），幸好港鐵職員及時到場，「職員好惡咁望住佢哋同指住車上啲垃圾，然後佢哋就死死氣執好啲垃圾同兜炒飯。」不過二人似乎仍有不忿，臨走前向着事主及職員吐口水。



貼文發出後，有網民稱讚事主「做得好，為香港出咗分力」。有網民則認為，「唔係歧視，但真係好多南亞裔小朋友都係咁」，有人認為惡劣行為不分國界，哪個種族的人都有。事主最後慨嘆，「嚟香港都應該有番啲公德心，守番規矩」。



網民有話說



Terry Chow：差劣到極點！！



Twiggy Yeung：你做得好好，下次不用吵，直接按鐘等車長處理。



Bill Bill 好多小朋友都喺車廂野餐，開PARTY。真係冇人教育佢哋。呢個仲要吐口水，真係冇得救！



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