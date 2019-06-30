特朗普板門店與金正恩握手　成首位訪朝在任美國總統

美國總統特朗普周日（30日）在南韓總統文在寅陪同下，前往南北韓非軍事區板門店共同警備區視察，並與北韓領袖金正恩見面。他更跨越三八線踏進北韓境內，成首位訪問北韓的在任美國總統。特金會結束後，美朝同意重啟無核化談判。



在香港時間下午2時45分左右，特朗普站在兩韓三八分界線前等候金正恩。金正恩到達後，兩人臉帶笑容、輕鬆地握手噓寒問暖。金正恩表示，很高興再次見到特朗普，沒有想過會在板門店與他見面。他之後邀請特朗普跨過三八分界線、後者踏足北韓土地，成為歷來首位跨越兩韓邊界到北韓的在任美國總統。



兩人不足一分鐘後折返，跨過邊界進入南韓一方，並肩握手讓記者拍照。金正恩說這是歷史時刻，指是次會面並非事先安排，對特朗普在社交網發出見面邀請感到驚訝；又稱今次板門店會面，顯示美朝關係不再有敵意。他又稱要不是與特朗普的關係很好，不相信板門店會面能成事；特朗普則指跨越三八線是「莫大榮幸」，又邀請金正恩訪問白宮，後者未有即時回應。特金會歷時約50分鐘，之後特朗普與文在寅送金正恩回北韓，結束即興旋風式朝鮮半島之行。



較早前，特朗普於龍山基地乘坐總統專用直升機海軍一號前往非軍事區。他抵埗後與文在寅參觀一個可望到北韓的哨站，並表示：「這裡曾發生嚴重衝突，但在第一次美朝峰會後，如今已非常和平。我要對那些一直稱沒有實質建樹的人說，我們達成了豐碩的成果。」他之後探望駐守的美軍及韓國士兵，並獲贈一件外套。



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