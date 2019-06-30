羅致光指美販運人口報告欠公允　港外傭政策國際認同

美國國務院早前發布年度《販運人口報告》，去年被列入「第2級監察名單」的香港，今年升至較好的「第2級」。勞工及福利局局長羅致光今(30日)在網誌表示，香港繼續被視作美國對華政策中的一步棋子，雖然報告認同港府在打擊販運人口及加強保障外傭方面作出的努力，但當中仍有不少有欠公允的評論。



羅指，政府一直致力保障外傭權益，有關政策不單為本地外傭團體及駐港總領事館等認可，也得到國際社會認同。過去一年多，勞工處為外傭和外傭僱主提供了更多支援，包括設立有7種外傭母語傳譯服務的24小時電話專線；設立網上表格和專設電郵帳戶，以便外傭作出查詢或投訴；同時加強規管職業介紹所，並開展探討網上銀行會否有助外傭開設銀行戶口，使用更便宜的外匯服務和防止僱主不依法支付工資等。



他又指，政府來年會繼續加強保障外傭權益，包括今年下半年引入受害人初步識別機制，以及早識別潛在受剝削或虐待的外傭。他強調要締造和諧勞資關係，除了改善制度，還需要僱主和外傭之間建立互信，互相尊重、互相關懷。寫此網誌更讓他想起「香港是我家」，要一起愛護。